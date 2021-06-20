فيديو.. اختبار قيادة لأول سيارة طائرة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد إعلانها العام الماضي، أجرت مجموعة صناعة المركبات المسيرة Alauda عن إجرائها لأول اختبار طيران للسيارة الطائرة MK3.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مقطع فيديو ترويجي قامت الماركة الأسترالية بنشره عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وظهرت السيارة الطائرة بالفيديو أثناء اختبارها بالمناورة والطيران، في مقاطع تظهر للمرة الأولى، وذلك عبر التحكم بها عن بعد.









يأتي نشر الفيديو الترويجي للسيارة الطائرة، استعدادا لتدشين Alauda الأسترالية لسلسلة سباقات تشارك بها مجموعة سيارات طائرة مشابهة، كانت قد وعدت بتدشينها العام الجاري.

وتعمل السيارة الطائرة بنظام التحليق والإقلاع العمودي، عبر الطاقة الكهربائية، وتزن 287 رطلا، وتعمل السيارة بمحرك ينتج قوة إجمالية 429 حصانا، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية، كما أنها قادرة على التحليق حتى ارتفاع 500 متر.



