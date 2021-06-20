شيفروليه في ورطة.. طلب غير مسبوق على "كورفيت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شيفروليه عن تلقيها لإقبال غير مسبوق على حجز وشراء نسخ من طراز شيفروليه كورفيت الجديد لعام 2022 القادم.

ووضعت هذه الطلبات الماركة الأمريكية في مأزق، كون الطلبات تخطت قدراتها الحالية على الإنتاج، ودفعتها لرفع معدلها التصنيعي لتتمكن من توفية الطلبات.

يرجع ذلك لتميز هذه النسخة الجديدة من طراز شيفروليه كورفيت التي أعلن عنها للمرة الأولى عام 2019، كونها أول جيل من الطراز يعمل بمحرك منتصف التمركز mid-engine، بحسب "موتور وان".

ونقل الموقع تصريحات لمدير قسم تسويق السيارات بشيفروليه "توني جونسون"، قال إن الشركة ليست حتى قريبة من الوفاء بطلبات حجز طراز كورفيت في موعدها المحدد وهي في حاجة ماسة لرفع معدل التصنيع.

جدير بالذكر أن معدلات بيع طراز كورفيت في تصاعد مستمر منذ الكشف عنه رسميا في 2019، حيث شهدت مبيعاته ارتفاع بنسبة 20% في 2020 مقارنة بـ 2019، وفي الربع الأول من 2021 هيمن الطراز على سوق السيارات الرياضية وكان الطراز الرياضي الأعلى مبيعا في العالم.

قطع غيار إماراتية

و أبرمت شركة أمريكية عقدا لاستيراد قطع غيار إماراتية الصنع لاستخدامها في سياراتها الرياضية الخارقة من طراز شيفروليه "كورفيت 2021".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، جرى إبرام العقد الذي يعد الأول من نوعه خلال فعاليات معرض "كاستم شو الإمارات" 2021.

ويعد معرض "كاستم شو الإمارات" الأول من نوعه في العالم الذي يضم سيارات ودراجات وشاحنات معدلة في مكان واحد.

وكان المعرض الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي، قد اختتم فعالياته مساء السبت بنجاح، حيث سجل أرقاما قياسية عديدة في ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد 19، من حيث عدد الزوار وجنسياتهم.

وضم المعرض سيارات ودراجات نارية بقيمة 200 مليون درهم، واستقطب أكثر من 21 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال 3 أيام وسط التزام كامل بكافة الإجراءات الاحترازية.