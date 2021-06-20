إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية منتصف العام المقبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهد “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية “نصر E70” المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل لدى شركة النصر المصرية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم البدء في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية بداية من أول يوليو 2021 من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر، ويترقب سوق السيارات المصري إطلاق السيارة خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022.

مواصفات نصر E70

وتتمتع سيارة “نصر E70” بقدرة عالية تصل إلى 147 حصانًا وسرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة، كما يمكنها السير من 400 كيلومتر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وتحتوي السيارة على أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام (ABS، ونظام EBD، ونظام ESC، ونظام BA، ونظام TCS، ونظام HSA، ومؤشر إطارات bsd).

وزودت السيارة بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم، وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا والفيروسات، وفتحة سقف مع إمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.

شحن السيارة

ويستغرق شحن السيارة بشاحن قدرته 7.3 كيلووات/ساعة نحو 6-7 ساعات و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، وما بين 30 و40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة، وسيتم طرح فئتين من السيارة إحداهما للاستخدام الخاص (سعر أعلى فئة تراوح بين 300 ألف جنيه حتى 320 ألف جنيه) والأخرى للاستخدام في سيارات التاكسي.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق السيارة يأتي كإحياء لشركة النصر للسيارات، وهي شركة حكومية تأسست في الستينيات وأنتجت بالفعل عددًا من الطرازات الرخيصة والناجحة التي تعلق بها المصريون قبل أن تتدهور تدريجيًا.