خطوات إبراز رخصة القيادة وتأمين السيارة عبر تطبيق توكلنا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن تطبيق “توكلنا” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة عبر منصة التطبيق.

يأتي هذا الإجراء تحت شعار “رخصتك في جوالك” بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر” المعنية بإصدار رخص القيادة، وقال التطبيق عبر حساب تويتر: “رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر #تطبيق_توكلنا للجهات المختصة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك استعراض تأمين السيارة عبر التطبيق مثل الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهائها واسم الشركة وغيرها، وذلك عبر الخطوات التالية: