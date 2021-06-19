موجز ”الخليج 365” للسيارات.. الشاحنات الخارقة ومرسيدس الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تتخصص مجموعة استثنائية من ماركات السيارات في صناعة سيارات النقل الثقيل "المقطورات"، كان لها الفضل بطرح مجموعة استثنائية من هذه الفئة.

شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، وجميعها تحظى بمحرك قوي.

عززت مرسيدس من وجودها في سوق السيارات الكهربائية عام 2021، ما شجعها على تسريع وتيرة التصنيع لهذا النوع من المركبات.

كشفت شركة فورد رسميا عن نسخة حديثة من طراز "بوما ST" بمواصفات وتقنيات استثنائية.

أعلنت ماركة داسيا الرومانية التابعة لعلامة رينو الفرنسية عن تغيير شعارها التاريخي ، فيما كشفت عن تصميم جديد يظهر في 2022 .

تستعد أودي الألمانية للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.