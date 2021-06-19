“حصري” وصول كيا K8 2022 الجديدة إلى السعودية + أهم المعلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أخيراً وصلت سيارة كيا K8 الجديدة للسوق السعودي، والتي ستكون بديلة كادينزا وكيه 900 لدى وكالة الجبر للسيارات.

نرى السيارة فخمة بلغة تصميم كيا الجديدة بالكامل مع حصولها على الشعار الجديد للعلامة الكورية، وتأتي بشبك وجه النمر على شكل مجوهر، خطوط ديناميكية مستوحاة من اليخوت، مصابيح خلفية ليد متصلة حادة.

الداخلية عصرية بمقاعد جلد عالي الجودة تدعم التهوية، مع توفر مقود جديد، شاشتين منحنيتين رقميتين 12 إنش للمعلومات والترفيه والعدادات الرقمية، وكذلك عرض المعلومات بالزجاج الأمامي والنظام الصوتي 14 سماعة من نوع ميريديان.

تأتي K8 بتقنيات متطورة بينها تجنب الاصطدام، فرامل الطوارئ، التنبيه من تخطي السرعة المحددة، المساعدة بالركن وأكثر، مع وجود نظام التعليق الجديد الذي يحسن الثبات ويخفض الضوضاء والاهتزازات.

متوقع توفير الموديل بمحركين 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 195 حصان وعزم 248 نيوتن متر أو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم 359 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات دفع أمامي أو كُلّي.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار كيا K8 وموعد إطلاقها بالسوق السعودي، لكن سيتم ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سنغطي لكم تفاصيله بإذن الله.