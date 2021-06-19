تويوتا تندرا 2022 في أول نظرة رسمية+معلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهورها في عدة صور مسربة على الإنترنت، ها هي تويوتا تُقرر إعطائنا نظرة رسمية لـ تندرا TRD برو 2022، وذلك بعد حملة تشويقية طويلة.

تُظهر الصورة الجديدة حصول السيارة على مصابيح أمامية ليد وشريط ضوئي بارز، بالإضافة إلى حروف “TOYOTA” كبيرة يتم تسليط الضوء عليها بواسطة شريط ضوئي علوي، وتتميز أيضاً بشبك ثماني الأضلاع، وغطاء محرك منتفح مع زوايا كبيرة على كلا الجانبين، مما يعطي السيارة مظهراً عضلياً.

من الجانب، تُحاط أقواس العجلات بالبلاستيك الأسود، ما يشير إلى قدراتها على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى إطارات كبيرة، وتظهر البيك اب بأربعة أبواب كاملة وعتبة للمساعدة على الدخول، وفي الخلف، يوجد على الباب الخلفي كلمة “TRD PRO”، ومصابيح خلفية هي مزيج من خطين عموديين باللون الأحمر.

لم تُعلن الشركة بعد عن مواصفات المحرك، لكن نتوقع أن تستخدم محرك بست أسطوانات وليس محرك V8 المستخدم في الموديل الحالي، كما تعد الشركة بقوة أكبر من المحرك الحالي بقوة 381 حصان، ويُذكر أن تويوتا كشفت عن لاندكروزر بمحرك V6 بنزين بقوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى آخر ديزل، وهو ما نعتقد أن يتم استخدامه في البيك اب الجديدة.

وفي الختام، يُتوقع أيضاً أن تستند السيارة على منصة لاندكروزر الجديدة، ويُقال أن تويوتا استغرقت وقتاً للقيام ببعض التعديلات على التعليق، مما يعني أنها ستحصل على تعليق مستقل تماماً، في حين سنعرف المزيد قريباً حيث نتوقع أن يتم الكشف عن كامل تفاصيلها قريباً جداً، كما تعد ببدء بيعها في الربع الأخير من 2021.