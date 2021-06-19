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يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان مكسيما 2021 بدون مرابحة أو بدون دفعة أولى!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري أو مصرف الراجحي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان مكسيما موديل 2021

مميزات العرض:

– عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50%.

– عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1684 ريال.

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والاحكام.
  • النظام التمويلى 50\50 يخضع لشروط السعودى الفرنسى للتمويل التاجيرى وقد لا يشمل جميع العملاء.
  • القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لاخر طبقا للسجل التامينى.
  • عرض بدون دفعة اولى خاص بعملاء بنك الراجحى.
  • يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية اخرى.
  • العرض سارى حتى 30 يونيو 2021 او نفاذ المخزون.

صورة العرض:

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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