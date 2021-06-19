تقرير: تاكاتا تلاعبت باختبارات أحزمة أمان السيارات!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة JSS اليابانية المصنعة لمكونات أمان السيارات اليوم أنها وجدت أدلة على 1,000 حالة لبيانات مزيفة في اختبارات حزام الأمان في مصنعين استولت عليهم مؤخراً من شركة تاكاتا المُفلسة.

يُذكر أن JSS أطلقت تحقيقاً في بيانات اختبارات مصانع تاكاتا في أكتوبر 2020، وأظهرت نتائجها أن بيانات الاختبارات المطبقة على أحزمة الأمان قد تم التلاعب بها لتلبية المعايير القانونية، وقدمت الشركة تقريراً عن تحقيقها إلى وزارة النقل اليابانية.

وفقاً لـ JSS، فعلى الرغم من ذلك، لم تجد إعادة فحص أحزمة الأمان أي مشاكل تتعلق بالسلامة، لذلك لم يتم التخطيط لأية استدعاءات، كما أكدت أن جميع التلاعبات حدثت قبل أن تستحوذ على المصانع.

يجدر بالذكر أن شركة تاكاتا أعلنت إفلاسها في 2017 نتيجة لأكبر عملية استدعاء في تاريخ السيارات، وذلك بسبب وسائدها الهوائية المعيبة والتي لا يزال يتم الإبلاغ عن وفيات متعلقة بها حتى اليوم.