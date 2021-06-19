تعرف على أسباب توقف محرك السيارة أثناء القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي توقف السيارة عن الحركة مع عدم قدرة السائقين من تشغيل المحرك، فما هو سبب هذه المشكلة؟

في البداية يجب أن نعلم أن محرك السيارة يتكون من العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، تتناغم جميعها مع بعض من أجل سير السيارة، لكن في حال تعرض أحد أجزاء المحرك للتلف، فإنه قد يتسبب في حدوث هذه المشكلة، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز الأسباب لتوقف المحرك أثناء القيادة.

– وجود خلل أو تلف في مضخة الوقود، وهو ما يتسبب في عدم وصول الوقود إلى غرفة الاحتراق مسببة توقف المحرك.

– حال انسداد فلتر الوقود بالشوائب أو الأوساخ أو انتهاء عمره الافتراضي، فلن يصل الوقود للمحرك.

– انخفاض مستوى زيت المحرك، حيث أن انخفاض كمية الزيت يؤدي إلى الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية للمحرك، مما يتسبب في حدوث مشكلات بالمحرك وتوقفه عن العمل.

– تعرض الدينامو للخلل أو التلف، حيث أنه الجزء المسؤول عن تزويد السيارة بالتيار الكهربائي بشكل مستمر، وفي حال إصابته بالإعطال فإنه يتسبب في إيقاف المحرك.

– تعرض البواجي للتلف أو في حال وجود مشاكل في الأسلاك والوصلات الكهربائية في السيارة.

– إذا تعرض كمبيوتر السيارة للخل أو الأعطال.

– تعرض بطارية السيارة للضعف أو التلف أو عند انتهاء صلاحيتها، أو وجود قطع في وصلات البطارية.