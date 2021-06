“بالفيديو والصور” سيارة بنتلي كلاسيكية تحصل على تعديلات روسية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قام أحد عاشقي تعديل السيارات الروس ببناء نسخة عالية الركوب من بنتلي أرناج التي توقف إنتاجها، وهي سيدان أنيقة وفخمة كلاسيكية صُممت قبل امتلاك مجموعة فولكس فاجن للشركة في عام 1998.

ولجعل النسخة المجهزة على الطرق الوعرة أكثر اعتمادية، قام باستبدال محركها V8 سعة 6.75 لتر بمحرك لكزس V8 سعة 4.3 لتر والذي تم استخدامه في الأجيال السابقة لـ لكزس LS وGS، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

وكما تُظهر الصور، فقد تم تمديد قوس العجلة الامامية، حيث تم استبدال منصة السيارة الكلاسيكية بمنصة الجيل الخامس من نيسان باترول، ونحن نعلم أن هيكل باترول قابل للتعديل بشكل كبير حتى أنه تم استخدامه في بناء اس يو في بقوة 3000 حصان.

كما تم استخدام العديد من القطع الأخرى مثل المكابح وممتصات الصدمات وغيرها من باترول، وبعض القطع من لاندكروزر، وأخرى من تويوتا سيرف، وبالطبع تطلب بنائها الكثير من الضبط الدقيق، ويبدو أنها تعمل بسلاسة، في حين أن المقصورة تظل قياسية بصرف النظر عن تركيب نظام ملاحة مثبت في الجزء العلوي من لوحة القيادة.

وفي الختام، تُعرض السيارة حالياً للبيع بسعر 8 مليون روبل روسي (417,600 ريال)، مما يعني أنه يُمكنك الحصول على سيارة لاندكروزر جديدة أو نيسان باترول بسعر أرخص بكثير.

