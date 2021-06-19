اودي قد تطرح آخر سيارة تعمل بالبنزين في 2026!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – طرحت أودي مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك e-tron GT وQ4 e-tron وQ4 Sportback e-tron، ويبدو أن الشركة ستتجه للسيارات الكهربائية فقط في المستقبل القريب.

ونقلاً عن تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة أودي، ماركوس دوسمان، وفقاً لتقارير ألمانية فإن شركة صناعة السيارات ستتوقف عن تقديم سيارات جديدة بمحركات البنزين والديزل في عام 2026.

بالطبع ستظل محركات الاحتراق الداخلي موجودة بعد ذلك التاريخ، لكن سيتم التخلص منها تدريجياً، ولا يوجد وقت محدد للقيام بذلك، لكن التقرير يقول أنه بعد بضع سنوات من 2026 لن يكون هناك سوى سيارات كهربائية في تشكيلة الصانع الألماني.

يُقال أيضاً أن التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي سيتزامن مع التخلص من المحركات الهجينة، لكن لا يزال هذا غير مؤكد، حيث تعتبر العديد من الشركات السيارات الهجينة بالقابس جسر للمستقبل، لأنها تعتقد أن المستهلكين قد لا يكونوا مستعدين للذهاب إلى الكهرباء بالكامل حتى الآن.

وفي الختام، رفضت أودي تأكيد أو نفي هذا التقرير، حيث قالت لا نُعلق على المشاريع والتخطيطات المستقبلية، لكن الشركة تؤكد على تركيزها في توسيع استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق أقصى قدر من الاستدامة في كامل عملياتها.