تويوتا لاندكروزر 2022 كل ما تريد معرفته وأبرز المواصفات والتقنيات والسعر المتوقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأخرت تويوتا كثيراً في إعادة تصميم لاندكروزر، حيث تم طرح الجيل السابق للبيع في 2008، وبالرغم من تلقيها لعدة تحسينات على مر السنين، إلا أن السوق كان بحاجة إلى جيل جديد من الاس يو في الأهم في العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، وأسواق الشرق الأوسط لها مكانة مخصصة في قلب تويوتا، ليُترجم ذلك لأن يتم الكشف عالمياً عن واحدة من أهم سياراتها وهي الجيل الجديد لاندكروزر 2022 في الإمارات العربية المتحدة.. واليوم سنأخذك في جولة شاملة حول السيارة لتتعرف على ما تغير فيها.

تصميم خارجي بتحديثات شاملة

في البداية.. بالرغم من أن تصميمها الأيقوني لم يتغير كثيراً، إلا أنه يُمكنك على الفور ملاحظة التحديثات العديدة التي حصلت عليها السيارة، حيث تأتي بمصابيح ليد جديدة ممتدة على الشبك الامامي، والتي تتميز هي الاخرى بتصميم جديد ذو شرائح سميكة، وهو خيار جيد بالتأكيد في محاولة لجعل السيارة تبدو أكثر اتساعاً.

من الجانب، تتماشى أقواس العجلات الجديدة المربعة مع التصميم الخليج ٣٦٥ الذي تم اعتماده في واجهة السيارة، ومع غطاء المحرك ذي الانتفاخات الكبيرة، كما يُمكنك ملاحظة فتحات التهوية الكبيرة التي حصلت عليها السيارة بجوار شبكها الأمامي لتُعطيك انطباعاً عن أنها سيارة ذات قدرات كبيرة.

أما بالنسبة لطول السيارة وعرضها وطول قاعدة عجلاتها، بالإضافة إلى زوايا الاقتراب والمغادرة، هي نفسها كما كانت من قبل في الجيل السابق، وذلك وفقًا للشركة، حيث يبلغ الطول 4,990 مم، والعرض 1,980 مم ، وقاعدة العجلات تبلغ 2,850 مم، وزاوية الاقتراب 32 درجة وزاوية المغادرة تبلغ 24 درجة.

مقصورة داخلية مُجددة بالكامل عالية التقنية

في الداخل، تتمحور المقصورة حول نظامها الترفيهي المركزي الكبير، إلا أن الشركة لم تستغنى عن الأزرار الكثيرة لتحتفظ بكلاسيكية تصميمها رغم حداثته، وستتيح الأزرار الكبيرة الحجم للمستخدمين الوصول إلى قوائم النظام، بالإضافة إلى أوضاع القيادة العديدة في السيارة، ويعد التبديل لأوضاع 4 High و4 Low علامة أخرى على أن القيادة على الطرق الوعرة كانت محور التركيز الأساسي في تطوير هذا الجيل الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تبدو أجهزة القياس ذات الأقراص الفعلية أيضًا وكأنها قرار متعمّد ضد الشاشات الرقمية الشائعة جدًا في أيامنا هذه. ومع ذلك، يمكن عرض المعلومات الرقمية بين الدائرتين الكبيرتين، ويتم تعزيز الفخامة والرفاهية مع الشاحن الاستقرائي للهاتف، والمقاعد المدفأة والمهواة، ونظام JBL الصوتي.

تقنيات متقدمة وثورية تحويها لاندكروزر 2022

لم تبخل تويوتا في إعطاء سيارتها الأشهر العديد من التقنيات الجديدة والثورية، حيث قامت بتجهيزها بنظام التعليق الديناميكي الإلكتروني (E-KDSS) لنظام التخميد التكيفي لتحسين الأداء على الطريق، وتم اضافة أوضاع القيادة Multi-Terrain Select ونظام الكاميرا Multi-Terrain Monitor للمساعدة في القيادة على الطرق الوعرة.

هذا بالإضافة إلى عدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق الجديدة اضافة حزمة Toyota Safety Sense للسلامة مع الأنظمة المساعدة السائق، والتي تعد قياسية في معظم الطرازات الأخرى لصانع السيارات الياباني، وهناك أيضاً نظام مكابح طوارئ الأوتوماتيكية أمامية وخلفية ووظيفة تجنب الاصطدام مصممة لمساعدة السائق على الالتفاف حول العوائق.

محركات قوية أكثر صداقة للبيئة تنطلق بها لاندكروزر 2022

في خطوة ثورية أخرى في سيارتها الجديدة، قررت تويوتا التخلي عن محركها التقليدي V8، لصالح زوج من محركات V6 مزدوجة التوربو كلاهما يأتيان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، الأول يعمل بالبنزين سعة 3.5 لتر ينتج 415 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين محرك الديزل يأتي بسعة 3.3 لتر وينتج 309 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وعلى الرغم من عدم مشاركة أرقام استهلاك الوقود والانبعاثات حتى الآن، إلا أن تويوتا تقول إنها تتطلع إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% سنويًا مقارنة بالجيل السابق، ولتحقيق هذه المهمة ، ستحصل على مساعدة من ناقل الحركة الجديد بالإضافة إلى الوزن الإجمالي المخفض والذي يأتي أقل من الجيل السابق بـ 200 كجم تقريباً.

نسخة عالية الأداء قادمة قريباً وسعر لاندكروزر 2022 المتوقع

عند تدشين لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً، أعلنت صانعة السيارات اليابانية عن إصدار عالي الأداء وهو جي آر سبورت الرياضي، كما أصدرت عدة صور له، لكن لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حوله، كما أعلنت أنها ستكشف النقاب عنه في وقت لاحق من هذا العام، أما بالنسبة للسعر المتوقع للاس يو في الجديدة كلياً، فيُتوقع أن يبدأ في المملكة من 230,000 ريال سعودي.