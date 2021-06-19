صور.. أقوى 9 شاحنات نقل ثقيل في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتخصص مجموعة استثنائية من ماركات السيارات في صناعة سيارات النقل الثقيل "المقطورات"، كان لها الفضل بطرح مجموعة استثنائية من هذه الفئة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لأقوى شاحنات النقل الثقيل التي شهدها عالم السيارات على الإطلاق.

وضمت القائمة في مقدمتها، مقطورة International LT Series من فئة semi-truck والتي طرحت بمحرك تتراوح قوته ما بين 400 و475 حصانا، بعزم دوران 1750 لفة/قدم.





وضمت القائمة، مقطورة Freightliner New Cascadia التي تميزت بعزم حمل يصل إلى 60600 رطل، وتوفرت بمحرك ينتج قوة 605 أحصنة بعزم دوران 2050 لفة/قدم.





من بعدها ضمت القائمة، شاحنة International Lonestar التي توفرت بمحرك تتراوح قوته ما بين 400 و605 أحصنة، بعزم دوران يتراوح بين 1450 لفة/قدم و2050 لفة/قدم.





ثم جاءت مقطورة Volvo VNL 860 من ماركة فولفو، والتي توفرت بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 325 و565 حصانا.





من بعدها ضمت القائمة مقطورة Freightliner Cascadia Evolution التي توفرت بعزم حمل يصل إلى 80000 رطل، وتعمل بمحرك تتراوح قوته ما بين 350 و505 أحصنة، بعزم دوران 1750 لفة/قدم.





ثم تلتها، مقطورة Peterbilt 389 التي توفرت بمحرك تتراوح قوته ما بين 400 و600 حصان.





من بعدها ضمت القائمة مقطورة Mercedes-Benz Actros من ماركة مرسيدس، التي توفرت بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 360 و625 حصانا.





ثم جاءت مقطورة Freightliner 122SD القادرة على حمل ما يصل إلى 210 آلاف رطل، وتوفرت بمحرك تتراوح قوته ما بين 350 و600 حصان، بعزم دوران 2025 لفة/قدم.





من بعدها جاءت في ختام القائمة مقطورة Kenworth W990 التي توفرت بمحرك بسعة 12.9 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 405 و510 أحصنة، بعزم دوران 1850 لفة/قدم.



