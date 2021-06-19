"ارقد بسلام ولدنا الطيب".. بايدن يعلن موت كلبه "تشامب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، السبت، موت كلبهما الشيبرد الألماني "تشامب" الذي وصفاه بأنه "رفيقهما الدائم".

وقال بايدن، في بيان، إنه: "كان معنا في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا وكان حساسا تجاه كل مشاعرنا وانفعالاتنا التي لا نعلنها، ونحن نحب كلبنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما"، بحسب وكالة رويترز.



وتابع بايدن: "توفي تشامب بسلام في المنزل، لقد كان رفيقنا الدائم طوال الـ 13 عاماً الماضية، وكان محبوباً من قبل عائلة بايدن بأكملها".

من جهتها، غردت السيدة الأولى جيل بايدن أيضاً بالبيان، قائلة: "ارقد بسلام ولدنا اللطيف الطيب، تشامب. سنفتقدك دائماً".





وكان تشامب أحد كلبين من نفس الفصيلة يعيشان في البيت الأبيض مع الرئيس وقرينته، وانضم إلى عائلة بايدن خلال الفترة الانتقالية الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول عام 2008، فيما انضم "ميجر"، وهو من الفصيلة ذاتها، بعد 10 سنوات تقريباً.

وانتقل "تشامب" و"ميجر" إلى البيت الأبيض بعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، إذ أعادا تقليداً مدته 100 عام، كسره الرئيس السابق، دونالد ترمب، بقراره عدم الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة في المقر الرئاسي.