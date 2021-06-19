أقوى 9 سيارات "كروس أوفر" في 2021.. دودج بالصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، وجميعها تحظى بمحرك قوي.

وجمع موقع "كار أند درايفر" في قائمة، أقوى مجموعة سيارات تابعة لهذه الفئات، وفق القوة الحصانية التي تنتجها محركاتها.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز Rolls-Royce Cullinan ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 600 حصان.





ومن بعده جاء طراز Mercedes-AMG GLE63 S ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 603 أحصنة.





وضمت القائمة، طراز Alpina XB7 كأقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، والذي توفر بمحرك ينتج قوة 612 حصانا.





ثم جاء طراز BMW X5 M Competition and X6 M Competition ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، بمحرك ينتج قوة 617 حصانا.





ومن بعده جاء طراز Bentley Bentayga Speed ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، وتوفر بمحرك ينتج قوة 626 حصانا.





ثم جاء طراز Lamborghini Urus ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، بمحرك ينتج قوة 641 حصانا.





وضمت القائمة، طراز Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid كأقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، وتوفر بمحرك ينتج قوة 670 حصانا.





ثم جاء طراز Jeep Grand Cherokee Trackhawk ضمن أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر، وتوفر بمحرك ينتج قوة 707 أحصنة.





وفي ختام قائمة موقع "كار أندر درايفر"، جاء طراز Dodge Durango SRT Hellcat الذي يعتبر أقوى السيارات التابعة لفئات SUV وكروس أوفر وتوفرت في الأسواق لعام 2021، وتوفر بمحرك ينتج قوة 710 أحصنة.



