هل يمكن رفع المكابح الإلكترونية لإيقاف السيارة أثناء القيادة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المكابح الإلكترونية أو electronic parking brake من التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة أمان وسلامة السيارة، وهي بديل للمكابح اليدوية، وأصبحت الكثير من شركات السيارات العالمية تضيفها إلى سياراتها حالياً، ولكن ما الذي قد يحدث في حالة رفع المكابح الإلكترونية أثناء القيادة؟

في البداية يجب أن نعلم أن المكابح اليدوية تختلف عن الإلكترونية في كون الأولى ميكانيكية والثانية كهربائية، وفي حال سحبك لمكابح اليد أثناء القيادة فإنه سيؤدي لوقف العجلات الخلفية وانحراف السيارة بحدة، ولكن المكابح الإلكترونية تعتمد على نظام إلكتروني في إيقاف السيارة.

فمن المفترض أن تعمل المكابح الإلكترونية بشكل تلقائي فور وضعك القير على نمط الوقوف أو P، ولكن في حالة الضغط على زر المكابح الإلكترونية أثناء القيادة، فإننا أمام احتمالين لهذا الموقف، وذلك وفقاً لنوع السيارة.

الاحتمال الأول، وهو الأغلب، أن السيارة لن تتأثر تماماً، ولكنك ستساهم في إحداث تلف لنظام المكابح الإلكتروني لكون الكمبيوتر يتدخل في منع النظام من العمل لتأمين السائق ولكن على حساب توصيلات النظام الكهربائية.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن الكمبيوتر سوف يرسل إشارة قوية إلى دواسة الفرامل كي يتم الضغط عليها بقوة وتتوقف السيارة فوراً، وهو أيضاً أمر يضر بشدة بمكابح سيارتك ونظام التحكم الإلكتروني، لذا شدد الخبراء على ضرورة تجنب فعل ذلك بشكل عام وتحت أي ظرف.