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عرض الصيف على تمويل جميع سيارات جيب المتحدة بدون دفعة أولى

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات جيب لدى الوكيل شركة المتحدة للسيارات، ضمن حملة عرض الصيف.

السيارات المشمولة في العروض:

  • جميع سيارات جيب

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

مواصفات العرض:

إذا كان راتبك من 5,000 إلى 9,999 ريال:

  • دفعة أولى: 5% فقط
  • دفعة أخيرة تصل الى 35%

أما اذا كان راتبك فوق 10,000

  • بدون دفعة أولى
  • دفعة أخيرة تصل إلى 40%

في حين أن معدل النسبة السنوي يبدأ من 8.8%، ولا ننسى ان عرض الخير لازال قائم.

 مميزات العرض:

  • التسجيل واستلام السيارة من الوكيل
  • تقدم الطلب ويصدر له أمر الشراء في نفس اليوم
  • كل مفاتيح السيارة تستلمها وقت استلام السيارة من الوكالة
  • تفويض واحد من بداية العقد لنهايته
  • تطبق الشروط والأحكام
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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