يلو تعيد إطلاق حملة طرق آمنة للتوعية بطرق القيادة السليمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بإعادة حملة طرق آمنة، وذلك للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية ومبادرة طرق آمنة، وذلك بهدف الحد من ارتفاع عدد الضحايا والخسائر البشرية والمادية.

وتعتمد الحملة بشكل رئيسي على مشاركة الجمهور في الحملة، وتفاعله مع أنشطة الحملة، كما من المتوقع مشاركة العديد من الجهات المعنية الرسمية والخاصة لزيادة الوعي والتقليل من الحوادث المرورية وآثارها.

هذا والجدير بالذكر أن شركة يلو تسعى لتكون سباقة في حملتها للحصول على أكبر عدد من التعهدات من أفراد المجتمع من خلال إلتزامهم بالأنظمة المرورية وعوامل السلامة على الطريق، والتركيز في القيادة للانتباه من المخاطر المرورية قبل حدوثها وتلافيها ما أمكن.

وتأتي الحملة في إطار سعي يلو المستمر لخدمة المجتمع، وتجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليه الشركة للدور المناط بها تجاه مسؤوليتها المجتمعية والتي برزت من خلال مبادرات الشركة ورعايتها المتواصلة للعديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الجوانب التي تنعكس على كافة فئات المجتمع والتي تضمنت حملة حياتك لا تدخنها للتوعية بأضرار التدخين ومشروع “خذ بيدي” لصناعة ألعاب خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الأطفال الآخرين.