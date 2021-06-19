مرسيدس تكثف تصنيع السيارات الكهربائية.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت مرسيدس من وجودها في سوق السيارات الكهربائية عام 2021، ما شجعها على تسريع وتيرة التصنيع لهذا النوع من المركبات.

وكشفت الماركة الألمانية عن طرح موديلات كهربائية حققت مبيعات كثيرة منها طراز EQS، وطراز EQT.

وبحسب موقع "موتور وان"، دفع هذا النشاط وما تلقته من ردود فعل إيجابية ماركة مرسيدس، على زيادة نشاط تصنيع السيارات الكهربائية فقط وفي أسرع وقت ممكن.

وتخطط لطرح العديد من النسخ الكهربائية من موديلات بارزة تابعة لها، بشكل مبكر عن الموعد المحدد سلفا.

ويأتي إعلان مرسيدس لهذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان ماركة أودي عن نيتها لتوديع محركات الاحتراق الداخلي بشكل نهائي بحلول 2026.

وبدأ عملاق السيارات الألماني "دايملر"، الإعلان بقوة عن دخوله سوق السيارات الكهربائية بمختلف فئاته، في تحذير قوي للمنافس الأمريكي "تسلا".

وأعلنت مجموعة دايملر المالكة لشركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات، الإثنين، أنها تعتزم إزاحة الستار عن باكورة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية إي اكترو في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وتسعى مرسيدس إلى البدء في إنتاج هذه الشاحنة في مصنع "فورت" على نهر الراين خلال العام الجاري.