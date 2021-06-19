صممها عشاق فورد.. نسخة جديدة من طراز "بوما ST"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فورد رسميا عن نسخة حديثة من طراز "بوما ST" بمواصفات وتقنيات استثنائية.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات رسمية للنسخة الخاصة من الطراز، الذي تطرحها فورد باسم Puma ST Gold Edition.

وذكر الموقع الأمريكي أن تصميم هذه النسخة المتميزة من طراز "بوما ST"، ساهم في تصميمها العديد من عشاق فورد، عبر التصويت.

وأوضح أن فورد على مدار 10 أيام سابقة، سمحت لمتابعيها على حساباتها بأنستقرام وتويتر، بالتصويت على عدد من العناصر الأساسية التي تتعلق بتصميم الطراز Puma ST Gold Edition من الخارج.









وشمل التصويت، لون الطلاء، الذي اتفق 56% من متابعي صفحات فورد على أن يكون الأسود، ولون المكابح الذي اتفق 74% من متابعي صفحات فورد على أن تكون بالأحمر، وأيضا الخطوط الذهبية التي صوت على اختيارها 74% من متابعي صفحات الماركة الأمريكية.





وفيما يخص قدرات الطراز Puma ST Gold Edition، فإنه يتوفر بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 197 حصانا، بعزم دوران 236 لفة/قدم.

ويعمل بنظام دفع أمامي وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

"برق" ورقم قياسي جديد

في الوقت نفسه تعيش فورد أجواء احتفالية بنجاح شاحنة "برق" الجديدة، التي حققت طلبات حجزها رقما قياسيا بعد ثلاث أسابيع من فتح باب الحجز.

وتخطت طلبات حجز شاحنة فورد "برق" 100 ألف، بحسب موقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية.

وقال الموقع إن هذا الإنجاز تحقق في وقت قياسي منذ طرح الشاحنة رسميا للحجز.

وشاحنة فورد تعتبر الأولى العاملة بالطاقة الكهربائية ضمن شاحنات F-150.





"برق"

وكشفت فورد رسميا عن أول نسخة كهربائية من أشهر شاحنة في العالم F-150 وأعلنت عنها باسم برق.

وكشف موقع "موتور وان" عن اللقطات الرسمية للشاحنة، التي وصفها بأنها أسرع شاحنة في العالم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.