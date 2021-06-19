"داسيا" تغير شعارها التاريخي.. شاهد الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة داسيا الرومانية التابعة لعلامة رينو الفرنسية عن تغيير شعارها التاريخي ، فيما كشفت عن تصميم جديد يظهر في 2022 .

ومن المقرر أن يتم تعميم الشعار الجديد على موديلاتها في 2022 ،بحسب مقطع فيديو ترويجي نشرته الماركة الرومانية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونقل موقع "موتور وان" الفيديو الذي كشف أيضا عن خطوة داسيا لطرح طراز جديد، الفيس ليفت، لتحديث طراز "داستر" ضمن فئة suv.





وتبدأ داسيا تغيير الشعار القديم تدريجيا بداية من الشهر الجاري، حتى ظهوره عبر صفحات الماركة الرسمية على منصات التواصل وموقعها الرسمية.

ومن المقرر أن تكشف داسيا عن نسخة 2022 الفيس ليفت من طراز "داستر" بشكل رسمي يوم 22 من يونيو الجاري.



