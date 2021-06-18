موجز ”الخليج 365” للسيارات.. شراكة مرسيدس الاستثنائية وطراز بورش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يتوفر من طراز فولكسفاجن ID.4 الكهربائي بنسخته لعام 2021 الجاري، ثلاث فئات بمواصفات وقدرات كهربائية مختلفة، وحسب موقع "إنسايد إي في"، كانت ماركة فولكسفاجن قد أعلنت عن مواصفات الفئتان الافتتاحيتان من الطراز، الفئة التقليدية ID.4 وفئة ID.4 PRO S.

يتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحرك V8، ذو 8 أسطوانات من مختلف الماركات، وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم الأفضل والأسوأ، من الموديلات التي تتوفر بهذا النوع من المحركات بالأسواق حاليا.

شهدت صناعة الدراجات النارية عبر تاريخها، طرح مجموعة نادرة من الدراجات، كانت الأقل في عدد النسخ عبر تاريخ الصناعة، وكشف عنها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة، تبرز أندر الدراجات النارية على الإطلاق بحسب عدد النسخ المطروحة منها.

تضم كل فئة من فئات السيارات نسخة رياضية متميزة تطرح لعام 2021 الجاري، من مختلف الماركات تتمتع بالأداء الفائق، وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية من كل فئة تتوفر بالأسواق على مستوى كافة الماركات.

أزاحت شركة بورش الستار عن نسخة عام 2022 الأحدث من طرازها الرياضي القوي 911 GT3 مع الكشف عن مواصفاته، ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز بنسخته الجديدة لعام 2022، والذي يعتبر واحدا من أسرع السيارات التي توفرها بورش بالأسواق.

قدمت مايباخ العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الفارهة، مجموعة استثنائية من الطرازات نتيجة عقود من التعاون مع العملاقة مرسيدس، وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي كانت نتاج للتعاون بين الماركتين على مدار تاريخهما.

يشيع بين بعض السيارات خلل غير مريح وقد يكون خطرا، يتعلق بانطفاء محرك السيارة بشكل مفاجئ أثناء السير، ويعود الخلل إلى عدة أسباب بينها مشاكل بالمحرك أو في المولد وغيرها من الأسباب الأخرى التي يوضحها هذا التقرير بشكل مفصل.