"بوينج" بدأت التعافي من الصدمة.. أول رحلة تجريبية لـ"737 ماكس 10"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عملاق صناعة الطيران الأمريكية" بوينج" التعافي من صدمة "737 ماكس"، وأعلنت تسيير أول رحلة تجريبية للنسخة الأحدث من هذا الطراز.

كما أعلنت "بوينج" استئناف تسليم طائراتها من طراز "بوينج 787"، وهو تطور إيجابي بالنسبة لبرنامج الإنتاج في الشركة الأمريكية.

أول رحلة تجريبية "737 ماكس 10"

وقالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج"، الجمعة، إن النسخة الجديدة من طائرات "737 ماكس" التي عادت مؤخرا إلى الخدمة بعد وقف تشغيلها على إثر حادثي تحطّم داميين، سوف تقوم بأول رحلة تجريبية قرب "سياتل".

وحسب وكالة فرانس برس، من المقرر أن تقلع الطائرة "737 ماكس 10" من رينتون في واشنطن عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، لتهبط بعد ساعتين في سياتل.

لكن الشركة أشارت إلى أن التوقيت الدقيق سيعتمد على أحوال الطقس.

التسليم التجاري في 2023

وفي البداية، كان من المفترض أن تدخل الطائرة المتوسطة المدى في الخدمة التجارية عام 2020، لكن الخطوة تأخّرت بسبب وقف تشغيل الطائرات من طراز "ماكس" لمدة 20 شهرا، فيما فاقمت الضربة التي سددها "كوفيد-19" لقطاع الطيران المشكلة.

وتتوقع "بوينج" حاليا بدء عمليات تسليم الطائرات التجارية في 2023. وحتى ذلك الحين، ستجري رحلات تجريبية إضافية من الشركة، وإدارة الطيران الفيدرالية المنظمة للقطاع.

الطائرة الأكثر درا للأرباح

وأُعلن عن الطائرة للمرة الأولى خلال معرض الطيران في باريس في يونيو/حزيران 2017، عندما تباهى مسؤولو الشركة بحجمها ووصفوها بأنها "الطائرة ذات الممر الواحد الأكثر فعالية ودرّا للأرباح في القطاع".

واعتُبرت منافسة لطائرة "أيه321نيو" ذات الممر الواحد التي تصنّعها الشركة المنافسة "إيرباص" الأوروبية.

ولدى طراز "737 ماكس 10" ما بين 188 و204 مقاعد.. وزادت "بوينج" عدد مقاعدها تدريجيا منذ "737 ماكس 7" التي كانت تضم ما بين 138 و153 مقعدا.

وجسم الطائرة الجديدة أطول ونطاق طيرانها أقل من النسخ السابقة، وتستخدم محرّك "ليب-1 بي"، الذي تم تصنيعه بموجب مشروع مشترك بين "جنرال إلكتريك للطيران" الأمريكية، وشركة "سافران" الفرنسية.

صدمة " ماكس"

وتوقف تشغيل طائرات "ماكس" لمدة 20 شهرا في أنحاء العالم بعدما أسفر حادثان عن مقتل 346 شخصا.

ووافقت الجهات المنظمة في الولايات المتحدة على استئناف تشغيل الطائرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتتّخذ معظم هيئات الطيران المدني الكبرى في العالم قرارا مشابها.

واستأنفت "بوينج" منذ ذلك الوقت تسليم طلبيات طائرات "ماكس" فيما تم الإعلان عن عقود جديدة مع كبرى شركات الطيران.

استئناف تسليم طائرات طراز 787

كما استأنفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" تسليم الطائرات من طراز "بوينج 787" خلال الأسبوع الحالي، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وهو تطور إيجابي بالنسبة لبرنامج الإنتاج في الشركة الأمريكية إلى جانب زيادة وتيرة تسليم طائرات طراز "بوينج 737 ماكس"، بحسب المحلل الاقتصادي، بيتر أرمينت، في تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية "بيرد".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، عن التقرير القول إن "بوينج" سلمت خلال أول 17 يوما من الشهر الحالي 14 طائرة من طراز" 737 ماكس"، وهو رقم قريب من توقعات شركة "بيرد".

وقال أرمينت إنه من المحتمل أن تتجاوز "بوينج" هذا المعدل تسليم الطائرات خلال الأسبوعين المقبلين.