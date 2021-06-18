الفلبين تدمر 21 سيارة بقيمة 4.1 مليون ريال لردع المهربين “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر حكومة الفلبين بقسوتها على مهربي السيارات الخارقة وتدميرها الدوري لهذه السيارات ردعاً لهم بدلاً من مصادرة وبيع هذه السيارات على سبيل المثال كما هو المعتاد في الدول الأخرى.

آخر مثال على ذاك هو تدمير سيارة مكلارين 620R بعد أن حاول صاحبها استيرادها باعتبارها بورش كايمان لتفادي دفع الضرائب الإضافية على السيارات الخارقة، ما دفع السلطات الفلبينية لتدميرها مع عدة سيارات مهربة أخرى.

وكالعادة صورت الجمارك الفلبينية السيارات أثناء تدميرها، ونرى بجانب المكلارين سيارات بنتلي وبورش 911 C2S وجينيسيس مستعملة.

بالمجمل، دمرت السلطات 7 سيارات في الفيديو المرفق و14 سيارة في ميناء آخر بقيمة تقدر بـ 1.1 مليون دولار (4.13 مليون ريال).