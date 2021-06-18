شيفروليه تكشف عن طلاء جديد لكمارو 2022 وتؤكد موعد الإنتاج

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كمارو ستحصل على بعض التغييرات لموديل 2022، منها إيقاف حزمة أداء iLE لجميع الفئات غير المزودة بمحرك V8، ربما لتبسيط مجال الموديل بعد التراجع المضطرد في المبيعات في الأعوام الستة الأخيرة.

كما ستحصل كمارو على ألوان جديدة مثل هذا اللون البرتقالي المرفق صورته في المقالة، وهي طبقة داكنة وأكثر معدنية مقارنة باللون البرتقالي المتوفر للموديل الحالي.

من المتوقع تسعير اللون الجديد بـ 400 دولار – 1500 ريال، كما ستحصل كمارو على لون أزرق “رابيد” جديد كان حصرياً في السابق على كورفيت C8.

وسيبدأ إنتاج السيارة في نهاية سبتمبر القادم بتحديثات تقنية وجمالية محدودة، وسنعلم المزيد عنها قريباً.