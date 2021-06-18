إليك المواصفات الرسمية لفئة PRO من طراز فولكسفاجن ID.4 لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر من طراز فولكسفاجن ID.4 الكهربائي بنسخته لعام 2021 الجاري، ثلاث فئات بمواصفات وقدرات كهربائية مختلفة.

وحسب موقع "إنسايد إي في"، كانت ماركة فولكسفاجن قد أعلنت عن مواصفات الفئتان الافتتاحيتان من الطراز، الفئة التقليدية ID.4 وفئة ID.4 PRO S.

وكان ينقص أن تكشف الماركة الألمانية عن مواصفات فئة PRO الأعلى بينهم، بما في ذلك قدراتها الكهربائية ونطاق سيرها على الطريق السريع والطريق داخل المدن.





وتعمل نسخة ID.4 PRO بمحرك كهربائي قادر على قطع مسافة إجمالية كحد أقصى لشحن بطاريته تصل لـ 260 ميل، في حين تصل هذه المسافة لـ 278.5 ميل إذا كانت تقطعهم السيارة على الطريق داخل المدن، وتتراجع لـ 237.1 ميل إذا كانت تقطعهم السيارة على الطريق السريع.

وفيما يخص الفئات الأخرى من طراز ID.4، فإن فئته التقليدية، قادرة على السير حتى مسافة 250 ميل كحد أقصى لشحن بطاريتها، وفئة ID.4 PRO S، تسير حتى 250 يل أيضا كحد أقصى لشحن بطاريتها.

أزمة جديدة لـ"فولكسفاجن"

وأدت أزمة نقص أشباه الموصلات إلى تعطل قطاعات المصنع الرئيسي لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات في مدينة فولفسبورج.

ووفق مصادر من الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن فولكسفاجن أعلنت عن تقليص شامل لأوقات العمل في الفترة بين 21 و25 من يونيو الجاري.

وسيسري هذا الإجراء بشكل خاص على جزء من العاملين الذين يعملون في الإنتاج مثل التجميع على سبيل المثال وبناء الهياكل و الطلاء و تقفيل السيارات.

وأوضحت المصادر أن السبب في ذلك نقص الإمدادات واضطرابات لا يمكن السيطرة عليها في علاقات التوريد من دول ومناطق متأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فولكس فاجن اضطرت مرارا إلى تعديل برنامج إنتاجها بسبب الجائحة.