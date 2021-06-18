صور.. شاهد أندر الدراجات النارية في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة الدراجات النارية عبر تاريخها، طرح مجموعة نادرة من الدراجات، كانت الأقل في عدد النسخ عبر تاريخ الصناعة.

وكشف عنها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة، تبرز أندر الدراجات النارية على الإطلاق بحسب عدد النسخ المطروحة منها.

وضمت القائمة في مقدمتها، دراجة Ducati Desmosedici RR التي طرحت منها 1500 نسخة فقط للبيع، وتصل قيمة النسخة منها لـ 72,500 ألف دولار.





ودراجة Honda RC213V-S التي طرحت منها 250 نسخة فقط للبيع، وتصل قيمة النسخة منها لـ180,000 ألف دولار.





ودراجة Bimota Tesi H2 التي طرحت منها 250 نسخة فقط للبيع، وهي من أبرز الدراجات النارية التي قدمتها ماركة كوازاكي.





ودراجة Honda NR750 التي طرحت منها 200 نسخة فقط للبيع، وتعمل بمحرك v8، وتصل قيمة النسخة منها لـ60,000 ألف دولار.





ودراجة Bimota 500 V Due التي طرحت منها 150 نسخة فقط للبيع، وتوفرت هذه الدراجة بعدد محدود من النسخ لعدم تحقيقها لمبيعات مميزة.





ودراجة Bimota SB8R التي طرحت منها 150 نسخة فقط للبيع، وكانت تعمل بمحرك Suzuki TL-1000 من صنع ماركة سوزوكي اليابانية.





ودراجة Norton F1 Sport التي طرحت منها 66 نسخة فقط للبيع، ضمن أندر الدراجات النارية في العالم.





ودراجة Ronax 500 التي طرحت منها 46 نسخة فقط للبيع، وكانت من الدراجات التي طرحت لعام 2001.





من بعدها ضمت القائمة دراجة Bimota Tesi 3Ds التي طرحت منها 45 نسخة فقط للبيع، التي تصل قيمة النسخة الواحدة منها حاليا لـ 76,000 ألف دولار.





في ختام قائمة "هوت كارز"، جاءت دراجة Lamborghini Design 90 من ماركة لامبورجيني الإيطالية وهي أندر دراجة في العالم، حيث طرحت منها 6 نسخ فقط للبيع.



