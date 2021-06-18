قائمة أفضل السيارات التى طرحت في 2021 من كل الفئات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم كل فئة من فئات السيارات نسخة رياضية متميزة تطرح لعام 2021 الجاري، من مختلف الماركات تتمتع بالأداء الفائق.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية من كل فئة تتوفر بالأسواق على مستوى كافة الماركات.

وفي مقدمة القائمة جاءت أفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة هاتشباك من سيارات 2021، هي طراز Volkswagen Golf GTI، العامل بمحرك ينتج قوة 228 حصانا، ويعمل بناقل سرعة يدوي وآخر أوتوماتيكي من فئة dual-clutch.





من بعدها، جاءت أفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "كونفيرتابل" من سيارات 2021، هي طراز Lexus LC500 Convertible، العامل بمحرك ينتج قوة 471 حصانا.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "كوبيه" من سيارات 2021، هي طراز Subaru BRZ، العامل بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "سيدان" من سيارات 2021، هي طراز Kia Stinger، العامل بمحرك ينتج قوة 368 حصانا.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "الرياضية الأمريكية" من سيارات 2021، هي طراز Dodge Challenger، العامل بمحرك ينتج قوة 807 أحصنة.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "واجون عالية الأداء" من سيارات 2021، هي طراز Audi RS6 Avant، العامل بمحرك ينتج قوة 591 حصانا.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "SUV عالية الأداء" من سيارات 2021، هي طراز Mercedes-Benz GLC43 AMG، العامل بمحرك ينتج قوة 365 حصانا.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "رياضية خارقة" من سيارات 2021، هي طراز Chevy Corvette C8، العامل بمحرك ينتج قوة 495 حصانا.





وأفضل نسخة رياضية تطرح ضمن فئة "السيارات الهجينة" من سيارات 2021، هي طراز McLaren Speedtail، العامل بمحرك ينتج قوة 1,035 حصانا.



