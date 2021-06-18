أفضل وأسوأ المحركات المطروحة ضمن فئة V8 لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحرك V8، ذو 8 أسطوانات من مختلف الماركات.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم الأفضل والأسوأ، من الموديلات التي تتوفر بهذا النوع من المحركات بالأسواق حاليا.

وجاء في مقدمة القائمة ضمن الأفضل، محرك 2UR-GSE ذو سعة 5.0 لتر من صنع ماركة تويوتا وتطرح به سيارات مثل لكزس LS.





من بعده، ضمن الأفضل أيضا، ضمت القائمة محرك S63 الذي تتوفر به سيارات بي إم دبليو M5 عالية الأداء وتصل سعته لـ4.4 لتر.





وضمن الأفضل أيضا، ضمت القائمة محرك 4.0L Twin-Turbo V8 من صنع ماركة بورش الذي تصل سعته لـ4.0 لتر وينتج قوة 620 حصان.





وضمن قائمة الأفضل جاء أيضا محرك Supercharged 6.2-Liter Hemi V8 ذو سعة 6.2 لتر وتتوفر به شاحنات عملاقة منها شاحنة Ram 1500 TRX.





في ختام مجموعة الأفضل، ضمت القائمة محرك 5.0-Liter Supercharged V8 الذي تطرحه ماركة جاجوار لموديلاتها الحالية، بسعة تصل لـ5.0 لتر.





انتقل بعدها موقع "هوت كارز" لقائمة أسوأ محركات V8 المتوفرة بسيارات خلال عام 2021 الجاري، وضمت محرك BMW N63.





ثم محرك L5P V8 Turbodiesel Duramax بسعة تصل لـ6.6 لتر وتنتجه ماركة GMC لسياراتها وشاحناتها من مختلف الفئات.





وضمن الأسوأ أيضا، ضمت القائمة محرك 5.3-Liter Ecotec3 V8 بسعة 5.3 لتر وتنتجه ماركة شيفروليه لعدد من سياراتها.





من بعده، ضمت القائمة ضمن الأسوأ محرك 7.3-Liter V8 بسعة تصل لـ 7.3 لتر وتنتجه ماركة فورد، لعدد من شاحناتها أبرزها F-250.





في ختام القائمة، جاء محرك 5.6-Liter Endurance V8 من انتاج ماركة نيسان اليابانية بسعة تصل لـ 5.6 لتر وطرحت به موديلات مثل شاحنة نيسان Titan XD.



