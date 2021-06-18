الإمارات تهنئ جوتيريس على ولايته الثانية: نتطلع لتعزيز السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت الإمارات أنطونيو جوتيريس، الجمعة، لإعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، مؤكدة استمرارها بالتعاون لدعم السلام.

وقال حساب بعثة الإمارات للأمم المتحدة، في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا لجوتيريس على إعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة لولاية ثانية".

وأضاف "تتطلع الإمارات إلى الاستمرار في أن تكون شريكًا لك في تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حول العالم".

كما هنأ الأردن واليمن جوتيريس لاختياره لولاية ثانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، الجمعة، قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية، الجمعة، في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي، البالغ من العمر 72 عاما المنصب لـ5 سنوات أخرى.

وقال جوتيريس، في كلمة عقب أداء اليمين: "تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام أزمة كورونا لقلب مسار الوضع، والانتقال إلى عالم يستخلص العبر، ويعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية".

وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة سيتطّلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. وهذا الأمر يتطلّب أن نتبنى (تدابير) للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام الدولي".

وأوائل الشهر الجاري أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه لسعي جوتيريس لولاية ثانية في منصب الأمين العام، للولاية التي تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغال الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/كانون الثاني 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية والتي تبدأ 2022 إلى 2026.

وأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة للأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ويعد الحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة، وقائدها الفعلي، وهو أعلى منصب في الأمم المتحدة.

وهو عضو في الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، وعادة ما يكون متحمل هذا المنصب يتحدث بطلاقة الإنجليزية و‌الفرنسية.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يمكنهم استخدام الفيتو للاعتراض على مرشح للمنصب.

وفترة المنصب محددة بـ 5 سنوات قابلة للتجديد، وكل من اختير لمنصب الأمين العام شغله لولايتين متتاليتين، باستثناء بطرس بطرس غالي الذي شغل المنصب لولاية واحدة.