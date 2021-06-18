تسريب أسعار فئات فورد F-150 لايتنينج 2022 الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت الأسعار التقديرية لفورد F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً بناء على استبيان أجرته العلامة لعملائها لدراسة آرائهم حول الأسعار المختلفة للبيك أب.

نعلم بالفعل أن سعر البيك أب سيبدأ من 40,000 دولار (150,000 ريال) قبل الدعم الأمريكي الحكومي للكهرباء، بينما تبدأ فئة XLT الأفخم من 53,000 دولار (199,000 ريال) بمزايا تشمل شبك معدني وكاميرا 360 درجة ومقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات مختلفة وزجاج خصوصية خلفي والمزيد.

نقفز لفئة “لاريات” التي تبدأ من 67,000 دولار (251,000 ريال) بمزايا تشمل شاشة ترفيهية 15 إنش أكبر وشاحن لاسلكي للجوال ومقاعد جلدية يمكن تدفئتها وتهويتها.

الفئة الأعلى في المجال هي “بلاتينوم” بأسعار تبدأ من 90,000 دولار (337,000 ريال) قبل الدعم الحكومي، بمزايا تشمل جنوط 22 إنش ومقاعد جلدية فاخرة ونظام سمعي B&O وكونسول أوسط جلدي فاخر والمزيد.