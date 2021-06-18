كيا ستمنح خصومات لسائقي أوبر عند شرائهم لسياراتها الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وقعت كيا اتفاقية شراكة محورية مع أوبر لتقديم مزايا خاصة لسائقي أوبر لشراء سيارات كيا الكهربائية في أوروبا، أبرزهم نيرو EV، ونتوقع أن تشمل الاتفاقية EV6 الجديدة قريباً.

وفق الاتفاقية، ستقدم كيا خصومات ومزايا لسائقي أوبر في 20 دولة أوروبية أثناء شرائهم للسيارات الكهربائية للعلامة ضمن استراتيجية أوسع من أوبر لتشغيل 100,000 سيارة كهربائية في أسطولها الأوروبي بحلول 2025.

كما تهدف أوبر لتحويل نصف سياراتها في 7 عواصم أوروبية، هي مدريد ولندن وبرلين ولشبونة وباريس وأمستردام وبروكسل، لسيارات كهربائية صافية خلال أعوام.

تعليقاً على الاتفاقية، صرح المدير الرئيسي لكيا في أوروبا، جونغ وون جيونغ: “هذه الشراكة الكهربائية مع أوبر تمثل علامة فارقة في أوروبا لدعم مستقبل التنقل بدون انبعاثات كربونية”.