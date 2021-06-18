مرسيدس ومايباخ.. شراكة استثنائية أنتجت 9 سيارات لن تتكرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت مايباخ العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الفارهة، مجموعة استثنائية من الطرازات نتيجة عقود من التعاون مع العملاقة مرسيدس.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي كانت نتاج للتعاون بين الماركتين على مدار تاريخهما.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Maybach Exelero الذي طرح في عام 2004 بعدد محدود من النسخ وبمحرك V12 بسعة 5.9 لتر ينتج قوة 690 حصانا بسرعة قصوى تصل لـ 218 ميلا في الساعة.





وطراز Maybach GLS600 4MATIC الذي طرح عام 2019 بمحرك V8 بسعة 4 لترات ينتج قوة 550 حصانا.





وطراز Maybach 62 Landaulet جاء ضمن قائمة الأكثر فخامة، وأبرز السيارات التي أنتجتها "مرسيدس مايباخ"، وتوفر بمحرك V12 ينتج قوة 604 أحصنة.





وطراز Maybach S650 الذي طرح عام 2017، وتوفر بمحرك V12 بسعة 6 لترات، توربيني مزدوج، وتصل قيمته لما يتخطى الـ 200,000 ألف دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز Maybach G650 Landaulet الذي طرح عام 2017، وتوفر بمحرك V12 ينتج قوة 621 حصانا، وتتخطى قيمته الـ 1.8 مليون دولار.





وطراز Maybach 62 الذي طرح مطلع الألفية، وعد من أبرز السيارات الفخمة التي أثمر عنها تعاون مرسيدس – مايباخ.





من بعده، ضمت القائمة طراز Maybach S600 Pullman، الذي طرح بمحرك V12 ينتج قوة 523 حصانا، بنظام دفع RWD.





وطراز Maybach S650 Cabriolet الذي طرح بمحرك V12 بسعة 6 لترات ينتج قوة 625 حصانا بسرعة قصوى تصل لـ 155 ميلا في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Maybach 57 Zeppelin الذي طرح عام 2009، وتوفر بمحرك v12 بسعة 6 لترات ينتج قوة 631 حصانا.



