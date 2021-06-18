خاتمي يقاطع انتخابات "خبراء القيادة".. "رسالة" لمتشددي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجاجا على استبعاد رجال دين محسوبين على الإصلاحيين من عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران، رفض زعيم التيار المشاركة بانتخابات المؤسسة.

وسائل إعلام إيرانية مقربة من الإصلاحيين، كشفت أن زعيم التيار الإصلاحي الرئيس الأسبق محمد خاتمي امتنع عن المشاركة في الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، مقتصراً مشاركته على الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات.

ويبلغ أعضاء مجلس خبراء القيادة 88 من رجال الدين الحاصلين على رتبة الاجتهاد الديني "آية الله"، وتجري انتخاباته كل 8 سنوات، بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين المعتمدين بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.

وذكر موقع "آزادي" الإصلاحي، أن خاتمي الذي توجه إلى حسينية جمران بالعاصمة طهران، صوت في الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات، مضيفاً أنه "لم يصوت في انتخابات اختيار أعضاء خبراء القيادة".

وتستبطن مقاطعة خاتمي لانتخابات مجلس خبراء القيادة احتجاجا على استبعاد مرشحين إصلاحيين من رجال الدين من قبل مجلس صيانة الدستور، الهئة التي تضطلع بتزكية المرشحين، والخاضعة لقرار المتشددين.





وتجري انتخابات المرشحين للانتخابات النصفية الثانية من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في عدد من المحافظات من بينها العاصمة طهران.

ويوجد 16 مرشحاً لنيل عضوية مجلس خبراء القيادة عن العاصمة طهران أغلبهم من التيار المتشدد بينهم رجل الدين علي رضا أعرافي، ويجب اختيار ثلاثة من قائمة المرشحين هذه.

وكان مجلس صيانة الدستور قد استبعد قائمة من رجال الدين المحسوبين على التيار الإصلاحي لنيل عضوية مجلس خبراء القيادة.

ومجلس خبراء القيادة؛ مؤسسة تتمتع بصلاحية انتخاب زعيم إيران المستقبلي والإشراف على أداء المرشد علي خامنئي بموجب الدستور الإيراني.