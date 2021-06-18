تسريب تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا للكشف عن تندرا 2022 البيك اب الجديدة كلياً، والتي لا تتوفر في أسواق المملكة العربية السعودية لكنها تمتلك شعبية كبيرة في أسواق أخرى حول العالم، وها هي تظهر في تسريبات جديدة كاشفة بوضوح عن التصميم الخارجي للبيك أب.

من المتوقع أن يحصل الجيل الجديد على قاعدة عجلات TNGA-F الجديدة التي تُستخدم في الجيل الجديد من لاندكروزر، وستحصل السيارة على قوة أكبر مع عزم دوران أعلى من المُحرّك المُستخدم حاليًا ذي الثمان أُسطوانات على شكل حرف “في” سعة 5.7 ليترات، والذي تبلغ قوته 381 حصان وعزم دورانه 544 نيوتن.متر.

ويُمكن توقع قوة السيارة المُحسنة بالنظر إلى تويوتا لاندكروزر الجديدة كلياً، حيث انطلقت بمحرك بست أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، وخلاف كونه محركاً أصغر يقلل وزن السيارة، فهو يوفر صرفية وقود أفضل أيضاً.

وفي الختام، من المتوقع أن تتوفر نسخ هجينة أو هجينة بالقابس من البيك اب الجديدة كلياً، وستكشف تويوتا عن كامل تفاصيلها في سبتمبر المقبل عند تدشينها، ومن المُخطط أن تبدأ إنتاجها في نوفمبر، على أن تصل إلى الوكلاء في الأسواق المعروضة بها قبل نهاية 2021.