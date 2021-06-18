6 أسباب وراء انطفاء محرك السيارة أثناء السير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشيع بين بعض السيارات خلل غير مريح وقد يكون خطرا، يتعلق بانطفاء محرك السيارة بشكل مفاجئ أثناء السير.

ويعود الخلل إلى عدة أسباب بينها مشاكل بالمحرك أو في المولد وغيرها من الأسباب الأخرى التي يوضحها هذا التقرير بشكل مفصل.





أسباب انطفاء محرك السيارة أثناء السير:

انخفاض مستوى زيت المحرك:

من أكثر الأسباب تأثيرا على المحرك أثناء السير انخفاض كمية زيت المحرك والتي تؤدي إلى الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية، مما يتسبب في حدوث مشكلات بالمحرك وتوقفه عن العمل.

كما أنه من الممكن أن يؤدي انخفاض الزيت إلى تلف المحرك ولهذا يجب الفحص الدوري لمستوى الزيت في المحرك.

تلف مضخة الوقود:

مضخة الوقود هي المسؤولة عن ضخ الوقود بشكل كافي إلى المحرك، وعند وجود مشكلة في المضخة فإنها تتسبب في انطفاء محرك السيارة أثناء السير وخاصة أثناء صعود السيارة إلى الأماكن المرتفعة، ولهذا من المهم التأكد من سلامة مضخة الوقود بشكل مستمر.

مشكلة في مستشعر العمود المرفقي:

تعتبر من أكثر المشكلات التي تؤدي الى إنطفاء محرك السيارة أثناء القيادة، ويحدث هذا عندما لا يعمل المستشعر بشكل صحيح ويكون هذا ناتج عن وجود تلف في المستشعر أومشكلة في الأسلاك المرتبطة به، ويمكنك ملاحظة ظهور ضوء فحص المحرك في تابلوه السيارة، ولهذا يجب عليك فحص مستشعر العمود المرفقي والتأكد من سلامته.





مشكلة في مولد السيارة:

يعتبر مولد السيارة هو المسؤول عن تزويد السيارة بالتيار الكهربائي بشكل مستمر، وعند توقف السيارة بشكل مفاجئ فقد يكون مولد التيار المتردد بالسيارة به مشكلة أو تالف، وعند ملاحظة هذه المشكلة يجب عليك عمل الصيانة عند المتخصص.

انخفاض سائل ناقل الحركة:

السيارة تحتاج إلى كمية معينة من سائل ناقل الحركة أو ما يسمى بزيت الفتيس لتشغيلها بشكل صحيح، وعند انخفاض نسبة هذا السائل فإن السيارة قد تتعرض إلى التوقف أثناء السير، حيث يؤدي إلى زيادة الحرارة في ناقل الحركة وتلف التروس.

تلف المحول الحفاز:

نظام عادم السيارة يعتمد بشكل رئيسي على المحول الحفاز الذي يعمل على التخلص من الانبعاثات الضارة من العادم، حيث أنه يقلل من الهيدروكربونات وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، وعند وجود تلف أو إنسداد في المحول الحفاز فإنه يتسبب في انطفاء المحرك ولهذا من المهم الفحص الدائم للمحول الحفاز.