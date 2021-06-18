روسيا تراقب تركيا.. في أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت روسيا على احتمالية بناء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان بالقول إنها تراقب عن كثب.

وقال الكرملين الجمعة، إن موسكو تراقب عن كثب التطورات بشأن احتمال بناء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه تحرك قد يستلزم من روسيا أن تتخذ خطوات لضمان أمنها ومصالحها.

وأضاف بيسكوف أن روسيا على تواصل مكثف مع تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن إرساء الاستقرار في جنوب القوقاز حيث خاضت أذربيجان وقوات أرمنية عرقية حربا العام الماضي.

يأتي ذلك فيما قالت تركيا وأذربيجان هذا الأسبوع إنهما ستعززان التعاون في المجال العسكري.

والعام الماضي خلال المعارك بين أذربيجان وأرمينيا، أعلنت وزارة الدفاع الأخيرة أن طائرة تركية من طراز "إف-16" تمكنت من إسقاط إحدى طائراتها من طراز "سوخوي 25".

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حينها، إن مسؤولين عسكريين كبارا من تركيا موجودون في أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية.

ودعا باشينيان المجتمع الدولي إلى إدانة عدوان أذربيجان وتركيا، قائلا إن "وجود الشعب الأرميني مهدد".

وجاء ذلك وسط ما نفاه أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن وجود مرتزقة سوريين موالين لأردوغان في المعارك بجانب القوات الأذرية.

وكانت الاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.