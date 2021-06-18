مكاسب يومية.. طالبان تواصل التقدم بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حركة طالبان على منطقتين أخريين شمالي أفغانستان بالتزامن مع مكاسب الحركة على الأرض مع انسحاب القوات الأجنبية.

وقال مسؤولون محليون إن مسلحي طالبان سيطروا خلال الساعات الـ 24 الماضية على منطقة شيرن تاجاب بإقليم فارياب، ومنطقة دهان جوري في إقليم باغلان.



وفي إقليم فارياب، استسلم أكثر من 200 من القوات الموالية للحكومة الأفغانية للمسلحين الخميس، بعد أن ظلوا محاصرين لسنوات، بحسب ما ذكره عدد من أعضاء المجلس المحلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أعضاء المجلس المحلي بإقليم فارياب أن مسلحي طالبان استولوا على أكثر من مائة مركبة عسكرية.

وأوضح عضو المجلس المحلي، صبغة الله سيلاب، أن قوات الحكومة الأفغانية قاتلت بكل قوة على مدار خمسة أيام، ولكنها اضطرت إلى الاستسلام بعد نفاد ذخيرتها.

ولفت سيلاب إلى أن القوات الحكومية استسلمت لمسلحي طالبان بعد يوم من مقتل أكثر من 20 فردا من القوات الخاصة بمنطقة دولت آباد المجاورة أثناء محاولتهم استعادة المنطقة.

وفي إقليم باغلان، قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي إن قوات الأمن غادرت مركز الإقليم وتراجعت إلى قاعدة عسكرية في العاصمة الإقلمية بول الخميري، هربًا من الهجمات المكثفة لمسلحي طالبان.

ومنذ بدء الانسحاب الرسمي للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، سقط ما لا يقل عن 29 منطقة في يد مسلحي طالبان.

وتضم أفغانستان 34 إقليما وحوالي 400 منطقة، حيث تعمل مراكز الأقاليم كوحدات إدارية من المستوى الثانوي.

وتواصل طالبان توسيع رقعة مساحة سيطرتها في أفغانستان، باحتلال مناطق جديدة، وطرد القوات الحكومية منها.

والإثنين الماضي، أعلن مسؤولون حكوميون سقوط 6 مناطق جديدة، في يد طالبان، بعدما تخلت عنها قوات حكومية أو طردت منها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والمناطق التي سيطرت طالبان عليها هي: أوبي في إقليم هيرات، وصاجار في إقليم جور، وصياد في إقليم سار إي بول، وأرجنداب في زابول، ومنطقتي لاش إي جوين وبوشتي رود في إقليم فرح.