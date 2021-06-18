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صور مشوقة.. لينكولن تقترب من طرح أول سيارة كهربائية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات للكشف عن أول طراز كهربائي في تاريخها.

ونقل موقع "موتور وان" مجموعة لقطات تشويقية للطراز الجديد الذي يعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل من صنع لينكولن، والذي تعمل الشركة الأمريكية على إطلاقه للأسواق العام المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال لينكولن بعيد تأسيسها الـ 100، الذي سيزيد من تميزه الكشف للمرة الأولى عن هذا الطراز الكهربائي الجديد.



وسينضم الطراز الكهربائي الذي لم تعلن لينكولن عن مسماه الرسمي حتى الآن، لعدد من موديلات لينكولن العاملة بمحركات هجينة، ومنها طراز "أفياتور" و "كروسير".

وتسعى ماركة لينكولن، للتحول بالكامل لشركة مصنعة للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بحلول عام 2030 ضمن خطة وضعتها الشركة الأم فورد.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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