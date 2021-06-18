من 2005 إلى 2021.. السعودية تستدعي 2270 سيارة مرسيدس لعيوب خطرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية، عن استدعاء مئات الطرازات من سيارات مرسيدس الألمانية لتضمنها عددا من العيوب التي قد تؤدي لمشاكل خطيرة.

ووفقا للحساب الرسمي لوزارة التجارة السعودية على تويتر، تتضمن القرار 4 استدعاءات لأكثر من 2270 سيارة بعضها يعود إلى عام 2005.

CLS-Class / E-Class

وأعلنت الوزارة عن استدعاء 2,226 سيارة مرسيدس من طراز "CLS-Class / E-Class" موديلات 2005 إلى 2010.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يعود لخلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

كما أعلنت عن استدعاء 30 سيارة مرسيدس من طراز "GT53 AMG" موديلات 2019 و2020.

وقالت إنها تتضمن خللا في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

A200 / CLA200

واستدعت "التجارة" السعودية أيضا 10 سيارات مرسيدس "A200 / CLA200" موديل 2021.

وقالت إن الاستدعاء سببه تضمنها خللا لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.





كما استدعت 6 سيارات مرسيدس "GLC 63S" موديلات 2018 و2019.

وقالت إن الاستدعاء يعود لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.





جدير بالذكر أن الوزارة تخصص موقع https://recalls.sa/ أمام المستهلكين للتأكد مما إذا كانت سياراتهم ضمن حملات الاستدعاء المختلفة.

ويوضح الموقع أيضا، الجهة التي يتوجب على صاحب السيارة التوجه إليها حال مان أحد المتضمنين في الاستدعاء.