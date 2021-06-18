استدعاء 2,226 سيارة مرسيدس لهذه الأسباب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 2,226 سيارة مرسيدس “CLS-Class / E-Class” موديلات “2005 – 2010″، وذلك لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

واستدعت الوزارة كذلك 30 سيارة مرسيدس “GT53 AMG” موديلات “2019 – 2020″؛ لخلل في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

كما استدعت 10 سيارات مرسيدس “A200 / CLA200” موديلات 2021؛ لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وأخيرًا، تم استدعاء 6 سيارات مرسيدس GLC 63S موديلات “2018 – 2019″؛ لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي، مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recall.sa، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.