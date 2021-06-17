موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مصر تدخل السوق بكهربائية ومركبة مائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أطلقت مصر، الأربعاء، أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، التى سيتم إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات" الحكومية".

حددت شركة النصر للسيارات، المملوكة للدولة المصرية موعدا رسميا لإطلاق "نصر "E70 أول طراز كهربائي من صنعها في الأسواق المصرية.

مراحل عدة مرت بها شركة النصر المصرية لصناعة السيارات، منذ إطلاقها في القرن الماضي، لتعود للظهور من جديد، كمنافس قوي في سوق السيارات.

تستقبل الشواطئ المصرية خلال الصيف الجاري، اختراعا جديدا سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

أعلنت ماركة سوبارو اليابانية عن طرح نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز "فورستر" لعام 2022، تتوفر كبداية للسوق اليابانية.