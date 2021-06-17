طرح ساعة يد مستوحاة من أفلام Fast & Furious بسعر 2.17 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت صانعة الساعات الفاخرة “جاكوب آند كو” ساعة يد حصرية باسم “فاست آند فيوريس توين تيربو” للاحتفال بالذكرى العشرين لسلسلة أفلام Fast & Furious الأيقونية.

على واجهة الساعة يمكن ملاحظة نسخة مصغرة لسيارتي دودج تشالنجر وتويوتا سوبرا اللتين شاركتا في الجزء الأول الأيقوني من الفيلم، مع محاولة الشركة المصنعة للتلميح لعناصر مختلفة من أجزاء السلسلة في مكونات الساعة.

ويبدأ سعر ساعة اليد من 580,000 دولار!، ما يعادل 2.17 مليون ريال، مع استلهام تصميم مكونات الساعة من عناصر سيارات السباق واستخدام الياقوت والتيتانيوم والكربون ضمن مواد أخرى فاخرة لصنعها.

بالنسبة لعشاق الأفلام غير القادرين على شراء هذه الساعة، ونعني هنا الأغلبية الساحقة منهم، بإمكاننا التطلع ليوم 25 يونيو لمشاهدة الجزء التاسع الجديد من السلسلة في صالات السينما.