خطورة اشتراك بطارية بين سيارتين مختلفتي الحجم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة اللازمة لعملية السير، حيث تعمل على توفير شرارة كهربائية لتشغيل المحرك، كما توفر الطاقة اللازمة لإنارة مقصورة السيارة الداخلية والمصابيح الخارجية.

لكن مع مرور الوقت قد تتعرض البطارية للضعف والتلف، وهو ما قد يصيب السيارة بالشلل التام، ويلجاء السائقين في هذه الحالة إلى شحن البطارية عن طريق بطارية سيارة أخرى، وهو ما قد يمثل خطورة شديدة في حالة إذا ما كانت السيارات مختلفة الأحجام.

ولقد حذر الخبراء من عمل اشتراك لبطارية سيارة صغيرة مع أخرى كبيرة مثل سيارات النقل الثقيل والشاحنات، أو العكس.

وأوضح الخبراء أن السيارات الصغيرة تعمل على بطارية 12 فولت، بينما تعمل الشاحنات بـ24 فولت، وأن سبب حدوث المشاكل عند الاشتراك، هو أن السيارات الصغيرة الحديثة تضم الكترونيات وحاسبات تعمل بطاقة 12 فولت، والتي لن تصمد عند توصيلها بـ24 فولت، كما قد يتسبب ذلك في أعطال للدينامو والبطارية.

وأضاف الخبراء أنه في حال اضطرار السائق لعمل اشتراك مع سيارة يجهل مدى حجم بطاريتها، فإن عليه أن يقوم بفصل أصابع بطارية سيارته قبل توصيل الاشتراك، تفاديا لحدوث مشاكل.