بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة كلياً أثناء اختبارها مع ظهور معلومات جديدة تشير إلى تدشين نسخة اختبارية للسيارة في معرض ميونخ في سبتمبر.

النسخة الاختبارية ستوضح اتجاه التصميم المتوقع للسيدان الرائدة، وهي خطوة كررتها بي ام دبليو مع الجيل الحالي للفئة السابعة وقت تقديمها لنسخة “فيجين فيوتشر luxury” الاختبارية الممهدة لها في 2014.

وستكون الفئة السابعة الجديدة أول سيارة بي ام دبليو مبنية على منصة Neue Klasse الجديدة المرنة للعلامة، والتي تدعم محركات البنزين والديزل والهايبرد والهيدروجين والكهرباء.

وستحصل السيارة على تطورات هادئة في التصميم الخارجي مع شبك أمامي أكبر حجماً ومصابيح أمامية منخفضة ونظام عادم رباعي، ومن المتوقع استلامها لمحركات 6 و8 سلندر ونسخة هجينة بالقابس، مع نسخة كهربائية بالكامل لمنافسة مرسيدس EQS.

