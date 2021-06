كيا تيلورايد 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا الستار عن تيلورايد 2022 بتحديثات جمالية تشمل شبك أمامي جديد وشعار كيا الجديد بطبيعة الحال والمزيد من المزايا القياسية للإس يو في الأنيقة.

نؤكد أن هذا ليس فيس ليفت للسيارة بل مجرد تحديثات محدودة لموديل 2022، تتركز على الشعار الجديد وإعادة تصميم هادئة للشبك، وتشمل التحديثات الداخلية توافر شاشة 10.25 إنش الترفيهية الأكبر حجماً في فئات LX و S.

كما حصلت هذه الفئات على نظام التحكم الأوتوماتيكي في المناخ ومساعد القيادة على الطرق السريعة، وحصلت جميع الفئات على الكروز كونترول الذكي المبني على الملاحة.

ويبدأ سعر تيلورايد الرائجة من 32,800 دولار (123,000 ريال) في الولايات المتحدة قبل الضرائب، وستبدأ كيا بالتوصيل في نهاية العام الجاري.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin