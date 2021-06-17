موعد طرح السيارة الكهربائية نصر E70 للمستهلك المصري.. رئيس الشركة يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت شركة النصر للسيارات، المملوكة للدولة المصرية موعدا رسميا لإطلاق "نصر "E70 أول طراز كهربائي من صنعها في الأسواق المصرية.

وحسب تصريحات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب للشركة لـ"الخليج 365"، فإن السيارة ستكون متاحة في الأسواق في منتصف العام المقبل.



وبالأمس، أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية في مؤتمر صحفي عن بعض تفاصيل السيارة الكهربائية المرتقبة.

وقال الوزير هشام توفيق إن السيارة سيتم تصنيعها بشراكة صينية، لكنها بشكل مبدئي ستدخل اختبارا في الشوارع المصرية خلال الفترة القادمة للتأكد من تناسبها مع الأجواء المحلية.

والسيارات التي ستدخل الاختبار سيتم استيرادها بالكامل من الصين، وسيقوم سائقون ترشحهم شركة "أوبر" للنقل التشاركي، بعملية الاختبار.

موعد طرح نصر E70 للمستهلك المصري

وفي تصريحاته، قال المهندس الخولي لـ"الخليج 365" إن الجانب المصري سيحصل على هياكل من الصين وسيعمل على تجميعها وتصنيع أجزائها الداخلية، على أن ينتج سيارة كهربائية حديثة الطراز وبمواصفات فنية عالمية.

أسعار تنافسية

وقال رئيس شركة "النصر" إن السيارة ستطرح بأسعار تنافسية مقارنة بالسيارات في فئتها، وستتراوح بين 300 إلى 390 الف جنيه.

ويرى الخولي إن السعر تنافسي بالنظر إلى "المواصفات الفنية العالية" للطراز، والخيارات المتاحة في كل فئة من فئات السيارة الثلاث.

خطة نشر محطات الشحن

وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتوازي مع فكرتها في تصنيع وتجميع السيارات في مصر، بإمداد والاتفاق مع محطات الوقود في القاهرة الكبرى والإسكندرية بتدشين محطات وقود بها شواحن كهربائية، حتى يتمكن السائقين من شحن البطارية الفارغة بسهولة ويسر، لافتاً إلى أنه في القريب العاجل سيتم تزويد محطات الوقود بنحو 3003 شاحن كهرباء.

وحول الهدف من دخول السيارات الكهربائية لمصر قال الخولي، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وحرص مصر على توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على المواطنين والاقتصاد.