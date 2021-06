شاهد تطور تقنيات تصوير أكشن السيارات خلال 100 عام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب انطلاق الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب الأيقونية في صالات السينما يوم 25 يونيو، يمكن متابعة تطور مشاهد تصوير المطاردات في الأفلام على مدار الأعوام في الفيديو المثير المرفق.

نعلم أنه من البداية اهتمت أفلام السرعة والغضب بالعنصر السينيمائي الترفيهي أكثر من الدقة الفيزيائية في تصوير المشاهد، ولكن من يهتم بذلك إذا كانت النتائج بهذه القوة والإبهار البصري.

بلا شك هذه الأفلام تمثل ذروة تقنيات تصوير المطاردات والاستخدام العبقري للصور المنشأة بالحاسوب CGI .. وهي رحلة تمتد جذورها لقرن كامل مع قفزة خاصة حققتها تقنيات التصوير في فترة الستينات.. شاهدوا لتتبع التفاصيل.

