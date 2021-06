تويوتا متمسكة بمحركات البنزين لعقود قادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قد يظهر أن تويوتا متأخرة في السباق الكهربائي مقارنة بصانعات السيارات الأخرى داخل وخارج اليابان، ولكنها استراتيجية متعمدة من العلامة، تهدف لموازنة مجالها بين السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية في المستقبل.

وقد أعلنت تويوتا مؤخراً عن خطط لطرح سيارتين كهربائيتين فقط في الأعوام القادمة، مقارنة بخطط معظم صانعات السيارات الأخرى التي تهدف لطرح نسخ كهربائية لجميع موديلاتها أو إيقاف محركات البنزين والديزل كلياً خلال العقد القادم.

وتبني تويوتا فلسفتها على عدة محاور، تشمل محور بيئي مشكك في فوائد السيارات الكهربائية لخفض انبعاثات الكربون على مدار عمرها عند الأخذ في الاعتبار تصنيع البطاريات ومصادر الكهرباء نفسها.

المحور الأهم من ذلك هو محور السوق نفسه بالطبع، حيث تعتقد تويوتا بشكل عميق أن الطلب في السوق لن يقتصر بأي شكل على المجال الكهربائي.. ولهذا رفضت تويوتا حتى الآن الإعلان عن استراتيجية لإيقاف محركات البنزين في العقود الثلاثة القادمة .. وهو توجه سيعجب الكثيرين لا شك حول العالم.

